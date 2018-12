Wylan Cyprien, centrocampista del Nizza, parla del futuro di Mario Balotelli a Nice Matin: "E' molto apprezzato nello spogliatoio, hanno tutti grande rispetto per ciò che ha fatto nella sua carriera. Nella mia prima stagione qui ho messo tanta applicazione perché lui era molto esigente. Non bisogna dimenticare cosa ha fatto per il Nizza, le sue prime due stagioni qui sono state magnifiche. Mi piacerebbe se restasse qui, lui è uno che vive per il gol"