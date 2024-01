Nizza, Farioli: 'Le voci sulla Serie A fanno piacere'

Filippo Caroli, inviato a Montecatini

Tra i premiati della serata dedicata al premio Maestrelli a Montecatini, era presente anche l'allenatore del Nizza Francesco Farioli. Ex collaboratore di De Zerbi, il tecnico italiano ha commentato così le voci su un suo possibile arrivo in Serie A: "Fanno sicuramente piacere, ma io sono molto felice di stare a Nizza e abbiamo ancora tante cose da fare. Il nostro futuro è il Bordeaux e siamo concentrati su quello. Se ho l'ambizione di tornare in Italia? Non sarebbe corretto rispondere".



SERIE A VS LIGUE 1 - "Il campionato italiano è più strategico, quello francese si esalta nelle situazioni a campo aperto. Le avventure all'estero sono soprattutto esperienze di vita. Lavorare con tante mentalità diverse ti obbliga ad uscire dai canoni tradizionali e questo arricchisce il proprio percorso. In ogno progetto ci sono emozioni, l'importante è che chi lo alimenta condivida le stesse emozioni".