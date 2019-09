Continua il caso Kasper Dolberg in casa Nizza: dopo il furto dell'orologio nello spogliatoio dei rossoneri durante l'allenamento, con una perdita da ben 70mila euro che lo ha spinto a chiedere di non essere schierato in campo finché non sarà trovato il responsabile, oggi l’Èquipe riporta che il club transalpino avrebbe individuato il presunto colpevole, un compagno di squadra dell’attaccante danese.



RISCHIO LICENIAMENTO - Si tratta del 18enne Lamine Diaby, che da quando aveva 13 anni milita nel club rossonero: la società lo avrebbe convocato per chiarire la vicenda e se tutto fosse confermato rischierebbe anche il licenziamento.