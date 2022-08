Nella trasferta con il Clermont, il Nizza ha perso partita e testa. I padroni di casa hanno vinto 1-0 e per gli uomini di Favre sono arrivate due espulsioni, in due minuti. Protagonisti in negativo due uomini più volte vicini alla Serie A in questo mercato: Lemina, accostato alla Samp, e Todibo, tra i tanti nomi fatti per la difesa delle milanesi.