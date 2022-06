Il Nizza non aspetta Galtier e corre ai ripari per la prossima stagione. Con il proprio allenatore sempre più promesso sposo del Psg, i rossoneri hanno virato le proprie attenzioni su Lucien Favre. Per lo svizzero si tratterebbe di un ritorno in Costa Azzurra dove è già stato tra il 2016 e il 2018 portando i suoi nella prima stagione al terzo posto della Ligue 1. Favre è ora senza squadra dopo l'esperienza con il Borussia Dortmund, chiusa nel 2020.