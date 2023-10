@francGuerrieri





La prima pagina de L'Equipe di oggi è dedicata al calcio italiano. "La Côte d'Azzurri".. Farioli è volato in Francia dopo un colloquio con la Sampdoria: "Cercavano un profilo con più esperienza". Poco male, perché Francesco col suo Nizza sta conquistando tutti: dieci giorni per spiegare i suoi metodi alla squadra, qualche mese per far capire agli avversari che si fa sul serio. Secondo posto, -1 dal Monaco e ancora quello zero nella casella delle sconfitte. E' andato a vincere in casa della capolista e a Parigi contro Mbappé e compagni.- La situazione di Rino è un po' più complicata: dopo aver detto no a un paio di proposte dall'Arabia Saudita si è ritrovato in un clima bollente al livello dell'ultima esperienza a Valencia. Se non peggio. Gattuso, arrivato circa un mese fa al posto di Marcelino, sta provando a raddrizzare la situazione e l'ultima vittoria contro il Le Havre è un primo passo verso la risalita (sesto posto, -3 dalla zona Champions).L'ultima idea è quella di organizzare un incontro per parlare di tattica: "Senza microfoni e telecamere - ha detto ieri in conferenza stampa - ma magari con un caffè, un cappuccino, o forse un bicchiere di vino e un po’ di salame". Allenatore del popolo Rino, proprio come Farioli. Probabilmente sono stati gli unici due in Ligue 1 ad aprire le porte ai media per un allenamento intero.- Due filosofie simili che stasera si incroceranno all'Allianz Riviera, ma in verità un precedente tra i due c'è già stato. In Italia. In Serie A. Farioli era sulla panchina di quel Benevento che all'ultimo minuto pareggiò contro il Milan di Gattuso.. A mente fredda pubblica un post su Instagram per non far sbiadire i ricordi di una giornata storica: "Si dice che i centimetri siano ovunque, intorno a noi. E sono quelli a segnare il cammino, il destino". La strada di Farioli oggi si incrocia di nuovo con quella di Gattuso, dall'Italia alla Francia, da Benevento a Nizza. La Ligue 1 è (anche) made in Italy.