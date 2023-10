Il difensore del Nizza Jean-Clair Todibo ha parlato a Telefoot:



"Visto che non giocavo al Barcellona, la gente diceva che avevo fallito. Ma ho imparato dal mio fallimento e sono felice che la mia carriera non sia tutto rose e fiori. A Nizza mi sento sicuro e amato, posso esprimermi al meglio. Parlo molto con Lilian Thuram, una persona che rispetto e un grande ex difensore, mi sta aiutando".