L'interesse da parte del Nizza per Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 dell'Empoli, è diventato concreto: il club francese ha accelerato l'operazione in queste ore presentando una proposta da 13 milioni di euro più altri 2 di bonus. Ultimi dettagli da sistemare tra club, in questi giorni - forse già domani - arriverà anche la riposta da parte del giocatore.



IL GIOCATORE - Dopo la prima proposta respinta di 12 milioni più 2 di bonus, il Nizza ha alzato l'offerta di un milioni convincendo così l'Empoli a far partire uno dei suoi gioielli. Ora bisogna convincere il ragazzo, che preferirebbe rimanere a Empoli dove Zanetti gli ha assicurato che sarebbe titolare fisso al centro della difesa. l dirigenti del Nizza in queste ore stanno provando a convincerlo a trasferirsi in Francia.



IN ITALIA - In Serie A c'erano diverse squadre che lo stavano seguendo con interesse. Dal Milan, sempre attendo ai giovani italiani, al Napoli, passando per la Fiorentina che aveva pensato a lui per l'eventuale dopo Milenkovic. L'unico club italiano a farsi davvero avanti però era stata l'Atalanta: qualche mese fa i nerazzurri avevano presentato un'offerta, ma la proposta non ha convinto l'Empoli. Ora invece il Nizza ha ottenuto il sì degli azzurri, via libera per il trasferimento di Viti in Francia.