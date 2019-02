Patrick Vieira, allenatore del Nizza, parla in conferenza stampa di Allan Saint-Maximin, obiettivo di mercato del Milan: "Giocherà con l'Amiens, perché non dovrebbe? Si è allenato tutta la settimana, anche se ha qualche problema alla cavigilai. E' difficile da gestire? Questo è quello che lo rende affascinante. Ha un modo di giocare e di essere diverso dagli altri, lo amiamo così com'è. Lo prendiamo con i suoi pregi e i suoi difetti". Il giocatore si era rifiutato in settimana di giocare con la squadra.