Patrick Vieira saluta Mario Balotelli. L'allenatore del Nizza parla così dell'attaccante italiano: "Senza dubbio ha bisogno di una nuova sfida. E' sotto contratto fino a giugno, ma il nostro presidente parlerà con il suo agente per trovare una soluzione. Intanto ho deciso di mandarlo in vacanza con un po' d'anticipo".



"Un fallimento? Sì, è stato difficile da gestire sin dall'inizio. Poi le cose sono anche peggiorate, sembrava dovesse andar via in estate e invece è rimasto, ma era in grande ritardo dal punto di vista fisico. Aveva voglia di dimostrare il suo valore, ma sia io che lui abbiamo capito che non sarebbe stato semplice. Anche se Mario non è un cattivo ragazzo e ci ha messo impegno".