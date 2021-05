Il difensore del Torino, Nicolas Nkoulou, ha parlato a BeIn Sports confermando che a fine stagione dirà addio a parametro zero al Torino: “Ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo per il Torino. Adesso sono alla fine del contratto. Le mie orecchie sono tese, i miei occhi aperti. Sto aspettando nuove offerte per scoprire dove andrò l’anno prossimo. Se c’è un interesse dell’Olympique Marsiglia nei miei confronti? La sento ancora come la mia squadra del cuore. Per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia, è piuttosto lusinghiero essere accostati a loro. Non chiudo nessuna porta”.