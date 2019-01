Nicolas Nkoulou è uno dei pilastri della formazione di Walter Mazzarri: il difensore centrale, da quando è stato acquistato dall'Olympique Lione, è sempre stato uno dei titolarissimi della formazione granata e in questa stagione non ha saltato neanche un minuto di campionato.



Le ottime prestazioni di Nkoulou non sono passate inosservate neanche in Inghilterra: l'Arsenal sta seguendo da vicino il difensore camerunense, ma il Torino non ha intenzione di cedere uno dei suoi migliori giocatori.