Riflessioni dall'aeroporto di Bergamo, a pochi minuti dalla partenza di Gedda, via Istanbul., in questo secondo decennio del 2000.. Certamente battere i bianconeri è impresa oggi durissima, ma i Ragazzi sono pronti, alla guida di un Maestro di finali, Rino Gattuso., vicenda che speriamo si concluda presto. Dopo le parole del tecnico milanista, a Marassi, è aumentata, in tutta l'opinione pubblica, la sensazione che l. Tutto bene. Higuain vuole il Chelsea, Sarri vuole Higuain, la Juventus ha trovato l'accordo con i Blues..., un attaccante, a dire la verità, che non mi ha mai fatto impazzire. Nella vita però si può cambiare idea. Anche se lo spagnolo non è un bomber spietato, ha pregi che possono ben collocarlo nello scacchiere rossonero. Forte di testa, molto più mobile di Gonzalo, un attaccante che si può ben integrare con Cutrone, usando poi lo stesso linguaggio tecnico di Paquetá.Morata inoltre è un giocatore di assodata statura internazionale, rispetto, per esempio, aquanto a inserimento rapido in una piazza importante come Milano. Insomma, nel panorama internazionale,