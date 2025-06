No al Napoli per l'Arabia, Gabri Veiga ha firmato con il Porto

Getty Images

Ora è davvero ufficiale.ha deciso di lasciare l'Arabia Saudita l'i Kessié per firmare un contratto con il: disseper rispondere alle sirene arabe e trascorrere due anni fuori dall'Europa, ma ora si è legato ai Dragoes per i prossimi 5 anni, fino al 2030. Non solo: Veiga è protetto da una clausola rescissoria di 65 milioni di euro.Comunicato ufficiale"Il primo rinforzo per la stagione 2025/26 arriva nella città Invicta (Porto) da Gedda. Gabri Veiga, internazionale giovanile con la Nazionale spagnola, lascia l’Arabia Saudita per il Portogallo e l’Al-Ahli per il FC Porto, con cui si è impegnato per le prossime cinque stagioni.

Nel suo palmarès porta con sé la Champions League asiatica. Il FC Porto ha acquisito il 90% dei diritti economici del giocatore per una cifra fissa di 15 milioni di euro, a cui si aggiungono fino a 4 milioni di euro in bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.Il contratto, valido fino al 30 giugno 2030, include una clausola rescissoria di 65 milioni di euro. L’Al-Ahli si farà carico del meccanismo di solidarietà dovuto a terzi, mentre il FC Porto ha dichiarato che sosterrà spese per servizi di intermediazione pari a 1,25 milioni di euro.Nato 23 anni fa nell’area metropolitana di Vigo – più precisamente nel comune di O Porriño, a soli 15 chilometri dal confine portoghese con la Galizia – Gabriel Veiga Novas ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Celta, debuttando con la squadra B a soli 17 anni. L’esordio in prima squadra è arrivato appena tre mesi dopo, nel settembre 2020.

Le stagioni successive lo hanno visto dividersi tra le selezioni giovanili – insieme a Samu – e la rosa senior del club che lo ha formato, con il quale ha realizzato undici gol e quattro assist in una sola edizione della Liga spagnola.Protagonista assoluto del Celta Vigo e della Nazionale finalista dell’Europeo Under 21, il centrocampista alto 1,85 metri è rapidamente diventato uno dei giovani più desiderati della sua generazione, trasferendosi infine all’Al-Ahli, in Arabia Saudita.Residente a Gedda dall’agosto 2023, ha segnato dodici gol e fornito dieci assist in 64 partite sotto la guida del tecnico tedesco Matthias Jaissle. In una delle ultime, già al fianco di Galeno, ha battuto i giapponesi del Kawasaki Frontale (2-0), laureandosi campione asiatico.

Gabri Veiga indosserà la maglia numero 17 a partire già dal Mondiale per Club"