La trattativa tra il Milan e il Benfica per il centrocampista classe '99 Florentino prosegue. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la prima offerta del club rossonero, un prestito di 18 mesi a 2 milioni e diritto di riscatto, è stata rispedita al mittente in quanto giudicata insufficiente. Pur non essendo considerato attualmente un titolare nelle rotazioni dell'allenatore Bruno Lage, la dirigenza del Benfica ha una considerazione importante del ragazzo e chiede uno sforzo maggiore a Boban e Maldini.



SERVE UNO SFORZO - Nasce da queste motivazioni la richiesta di una cifra non al di sotto dei 5 milioni di euro per il prestito e di fissare a una cifra considerevole - 45 milioni - il diritto di riscatto. Sotto questo aspetto, secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ci sono ampi margini di trattativa per il futuro nel caso in cui l'operazione andasse in porto. La vera partita tra Milan e Benfica si gioca proprio sulla somma richiesta per il prestito, con le due società che torneranno a parlarsi nella giornata di oggi per provare a definire un'intesa. I rossoneri vogliono Florentino, ma servirà un ulteriore sforzo per consegnare a Pioli il talento portoghese.