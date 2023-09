Con la Nazionale, campione d'Europa nella notte magica di Wembley, con il Paris Saint-Germain, candidata numero uno a vincere la Champions League grazie a un mercato faraonico, che aveva portato sotto la Tour Eiffel Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma e soprattutto Lionel Messi.Da quel momento è stata solo una discesa continua, che l'ha visto accumulare delusioni su delusioni, tra Psg e Italia, della quale non fa più parte.almeno a sentire il quotidiano francese L'Equipe, secondo il qualeavrebbe voluto con sè il centrocampista per gli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina, ma ha ricevuto picche come risposta.Colpa di Luis Enrique, che l'ha messo all'angolo e ha chiesto la sua cessione, e di un rapporto non più idilliaco con parte della tifoseria parigina, che lo ha accusato di scarso impegno e ne ha chiesto la testa.La sua prossima tappa sarà fuori dall'Europa, non in Arabia Saudita, ma in Qatar, all' l'Al Arabi, che gli garantirà uno stipendio più che raddoppiato rispetto ai 14,5 milioni di euro lordi che guadagnava a Parigi.Una scelta strettamente economica, il primo passo verso il tramonto. A 31 anni (il prossimo 5 novembre), è davvero troppo presto.