Una prima volta storica che mette. Boulayenon è solo il primo dei campani a giocare la rassegna iridata ma,, anche il primo a segnare. Lo ha fatto con un gol da rapace d’area di rigore, sfruttando un errore della difesa avversaria.e conquistare un posto agli ottavi di finale. Un gol che corona un’annata da ricordare per lui che ne segue un’altra altrettanto memorabile.- Nel 2021, pur senza segnare, l’allora centravanti deltrionfa incon il suo Senegal. L’anno dopopassa alla, dove è protagonista di un ottimo impatto con la Serie A, e brilla anche ai. Un’ascesa senza soste che ne conferma il profilo da top del ruolo, in un’epoca in cui gli attaccanti di livello scarseggiano.- Per arrivare però dov’è ora, il classe ’96 ne ha dovuta fare di strada. Un tragitto tortuoso pieno di intoppi, curve e stop. Nasce a, il calcio è il suo futuro e lo sa, a differenza di chi una chance fatica a concedergliela. Lo chiama il. Il padre, ex calciatore semi professionista, trasferitosi in Francia per garantire un futuro alla sua famiglia, lo accompagnar in macchina, Sono 160km ma, a poco dall'arrivo, la sua Renault non ne vuole più sapere di andare. E la chance per il giovane Boulaye sfuma.Nel nuovo provino Dia impressiona, come altri due giocatori ma la scelta cade sul più grande dei tre. Dia riesce a strappare un nuovo provino, stavolta inma anche lì non riesce ad arrivare a causa di un’intossicazione alimentare. Sembra essere maledetto il suo futuro da calciatore. E allora decide di farlo part-time.È il 2017 e si ritrova a giocare in quarta divisione francese.È pronto a esplodere, queste categorie gli stanno strette. Fa 15 gol in 21 partite e lo chiama il, in Ligue 1. Qui mette insieme, è il suo trampolino di lancio per il Villarreal, la Champions e la famosa rete al- L’ultima chiamata è stata quella di Morgan. Il neo ds della Salernitana ha scommesso forte su di lui e il senegalese non lo sta tradendo. Arriva in Campania in, segna 6 gol nella prima parte di campionato e attira su di sé le attenzioni di mezza Europa,in primis. Ora che brilla anche in Qatar le avances si moltiplicheranno ma il presidente Iervolino vuole blindarlo e riscattarlo aben prima del giugno 2023. Considerando la velocità con cui Dia scala anche le montagne più ripide, potrebbe essere troppo tardi.