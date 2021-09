A me piace molto. È un giocatore di qualità, davvero forte. Si tratta di un grandissimo acquisto. Ha dimostrato l’anno scorso a Crotone, quando ha disputato un campionato importante, di possedere doti rilevanti. Poi ovviamente il Milan è il Milan. La gente pensa più ai nomi, sogna il calciatore famoso. Magari ora c’è un po’ di scetticismo generale, come quando arrivai io. Ma grazie a Dio è il campo che parla. Per questo auguro a Messias di fare ancora meglio di quanto ho fatto io col Diavolo. Conosco la sua bella storia. Si è meritato il Milan e di vivere il sogno di giocare tra le fila dei rossoneri". Questo il pensiero di Nocerino in una intervista concessa a Tuttosport.