Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Renato Sanches, obiettivo rossonero: "È un grandissimo giocatore e per me è ancora relativamente inespresso. Il Milan ha bisogno di giocatori come lui per alzare il livello in chiave europea. Sanches è molto più forte di Kessie, uno da notti di Champions. E non avrà problemi a inserirsi perché il gruppo rossonero è già solido e vincente".