Noel Urbaniak, il raccatapalle che ha beffato l'Italia e fa impazzire la Germania: "E' bastato uno sguardo"

Le immagini del raddoppio tedesco nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League hanno fatto il giro del mondo e imbarazzato gli Azzurri di Luciano Spalletti.batte un calcio d'angolo veloce dalla destra,tutto solo nell'area piccola segna a porta vuota mentree compagni discutono tra di loro sulle marcature. A conti fatti, visto il 3-3 finale, è il goal che ha condizionato partita e qualificazione.

Kimmich e Musiala i due volti della rete surreale, ma per i tedeschi il vero eroe è stato un altro: il 15enne Noel Urbaniak, il raccattapalle che ha passato rapidamente la sfera a Kimmich consentendogli di battere rapidamente senza essere notato dai giocatori dell'Italia.- In patria Urbaniak è già diventato un eroe. Lui,e giocatore nelle giovanili dell', impiegato (in stage) a Iserlohn, in uno stabilimento di carne (per kebab).Più volte in partita l'emittente Rtl lo ha inquadrato per poi intervistarlo anche al termine della partita e farsi raccontare l'intuizione sul goal: "Kimmich mi ha ringraziato per l'assist. Al momento dell'angolo ci siamo scambiati uno sguardo con lui, gli ho girato al volo il pallone, lui ha battuto rapidamente e crossato per Musiala. Due o tre minuti mi è arrivato il messaggio di mamma e papà sul telefonino, 'sei in tv!..'. Ero come sotto shock, ho trovato tutta la situazione totalmente irrealistica. Davvero pazzesco".

- "Il goal più facile della mia carriera" ha ammesso Musiala a fine partita, anchesi è complimentato con lui a Rtl dopo la partita: "E' stato un goal di livello mondiale da parte di tutti e tre, compreso il raccattapalle".La stessa Federazione tedesca lo ha elogiato sui social e ha deciso di regalargli il pallone della sfida con tanto di autografo di Kimmich. E non solo: il direttore delle nazionali Rudi Voller gli ha promesso un biglietto omaggio per la prossima sfida casalinga della Germania.

