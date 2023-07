Il tradimento di Romelu Lukaku ai colori nerazzurri al suo passato all'Inter non piace neanche a coloro che, se tutto andrà secondo i piani impostati da Cristiano Giuntoli, dovrebbero vedere l'attaccante belga con la propria maglia.



JUVE AL LAVORO - La Juventus è al lavoro per l'ennesimo ritorno in Serie A della punta belga e sta trattando con il Chelsea, ma quest'operazione, legata al possibile addio di Vlahovic, non piace ai tifosi bianconeri che oggi, fuori dal JMedical, hanno intonato cori di protesta.



"NON LO VOGLIAMO" - L'esultanza polemica sotto la curva con conseguente la rissa in campo allo Stadium nella semifinale di Coppa Italia, il daspo comminato ai tifosi bianconeri rei di aver intonato cori razzisti contro di lui, ha evidentemente lasciato il segno nel cuore del tifo della Juventus. E al girdo di "Noi Lukaku non lo vogliamo" il popolo juventino sta manifestando tutto il suo malcontento per un potenziale acquisto non gradito.