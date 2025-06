"Noi non siamo l'Inter di Milano": il coro di sfottò dei tifosi del Botafogo è virale

Getty Images

Una delle più grandi sorprese del Mondiale per Club è stata la clamorosa vittoria del Botafogo ai danni del PSG, Campione d'Europa e reduce dal netto successo per 4-0 contro l'Atletico Madrid all'esordio nella competizione.A decidere l'incontro il goal di(con tanto di esultanza alla Goku di Dragon Ball), che ha permesso alla formazione brasiliana di prendersi la vetta del gruppo B con sei punti, tre in più rispetto ai parigini di Luis Enrique e ai Colchoneros di Diego Simeone, questi ultimi prossimi avversari del Fogão.

Un'impresa incredibile festeggiata dai tifosi del Botafogo con un coro divenuto rapidamente virale e che ha come bersaglio l'Inter.- La vittoria contro il PSG ha generato l'entusiasmo della tifoseria brasiliana e, come si vede nei video sui social, è partito un coro eloquente: "". Uno sfottò in tutto e per tutto alla squadra nerazzurra, che recentemente ha avuto un risultato ben diverso contro i parigini.- Il riferimento dei tifosi del Botafogo è ovviamente alla. Una sconfitta dalle dimensioni enormi, valso il primo trionfo del Paris nella massima competizione UEFA e che stona con il successo del Botafogo al Mondiale per Club.

- Con il successo contro il Paris Saint-Germain, il Botafogo si è avvicinato alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Manca solo un punto, basterà dunque un pareggio contro l'Atletico Madrid nell'ultima giornata della fase a gironi.Il rischio di essere eliminati però è ancora presente per i brasiliani: se dovessero perdere in malo modo contro i Colchoneros e il PSG dovesse battere i Seattle Sounders con uno scarto ampio allora potrebbe concretizzarsi lo scenario.