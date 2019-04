Quando la necessità ti costringe ad aguzzare l'ingegno, spesso possono nascere delle grandi intuizioni. Il Chelsea, per esempio, rischia seriamente di non poter fare mercato nelle prossime due sessioni, come conseguenza della squalifica imposta dalla Fifa (e ora oggetto di ricorso) per presunte violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. Una decisione che, se confermata, potrebbe indurre il club inglese ad attingere dal florido bacino del proprio settore giovanile per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri o di chi eventualmente ne prenderà il posto. E così, dopo Loftus-Cheek, Hudson-Odoi e Ampadu, il prossimo talento in rampa di lancio potrebbe essere Charlie Brown.



QUEL COGNOME UN PO' COSI' - Al di là delle facili ironie sull'omonimia col celebre personaggio dei Peanuts, il ragazzo classe '99 originario di Ispwich è una che ha dimostrato di fare assolutamente sul serio. Numeri alla mano, considerando i suoi 46 gol in 82 partite realizzati dal 2016 ad oggi con la maglia del Chelsea, la cui media realizzativa solo in questa annata è di una rete ogni 78 minuti. Brown è un attaccante centrale di piede sinistro capace di abbinare una grande prolificità a un'ottima tecnica di base. Dopo aver contribuito alla vittoria di una Youth FA Cup e della Premier League Under 18 nella passata stagione, è in Youth League che il centravanti dei Blues ha mostrato le cose migliori, realizzando 3 gol in 7 partite lo scorso anno e toccando quota 12 nell'edizione 2019 che si concluderà domani con la finale contro il Porto. C'è anche il suo zampino nel successo in semifinale contro i campioni uscenti del Barcellona, nel quale, da subentrante, ha trovato il gol a 5 minuti dalla fine che ha trascinato la sfida ai rigori. E anche nella sequenza dagli undici metri non ha sbagliato, prima delle parate decisive del portiere Ziger. IL DOPO HIGUAIN - Dopo averlo soffiato alla concorrenza di Arsenal, Manchester United e West Ham, il Chelsea non ha perso tempo nel blindare Brown facendogli firmare un contratto fino a giugno 2021 nello scorso ottobre. Una mossa strategica per allontanare l'interesse anche di alcune formazioni straniere, tra cui quello di club di Bundesliga, che negli ultimi tempi stanno attingendo copiosamente dal mercato dei giovani inglesi. Il timore di un nuovo caso Sancho ha così affrettato le mosse della squadra londinese, chiamata ora a trovare una collocazione tra i grandi al suo giovane attaccante. Con Higuain sempre più lontano dalla conferma e un Giroud in bilico, sarà compito di Sarri o del suo successore far esplodere le qualità di Charlie Brown. Chissà che dalla necessità non nasca una grande intuizione.