¡TREMENDO VIDEO! Juanmi Callejón, hermano gemelo de José María Callejón del Napoli, jugó su último partido con la camiseta del Bolívar, donde se hizo ídolo, y este pequeño fanático se le tiró a los pies rogando que se quede. El español rompió en llanto. Fútbol señores. pic.twitter.com/u20dOU4YkR — SportsCenter (@SC_ESPN) 29 dicembre 2019

, gemello di, esterno d’attacco del, ha lasciato il, club in cui militava dal 2013 (compreso un anno in prestito in Arabia Saudita). In Bolivia lo spagnolo è diventato un idolo per tutti i tifosi, tra i giocatori più amati e rappresentativi. La finale del torneo di Clausura contro il Royal Pari è stata l’ultima partita giocata da Callejon con la maglia del Bolivar. Alla vigilia della gara era stato lo stesso giocatore ad annunciarlo. Così, prima dell’inizio del match,. Un gesto che il bimbo ricorderà per sempre.