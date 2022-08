Mezz’oretta diche fa la Juve non basta per piegare unaarcigna e magnificamente schierata daa presidio del suo fortino. Il brodino sorbito a Marassi sa di fiele, la Juve c’è e non c’è. Fuochi fatui, vorrei ma non posso.Il primo tempo è una lagna, la Sampdoria comanda e la Signora subisce. Traversa didopo 6’, palla gol peral quarto d’ora (errore di Augello, paratona di Audero), un paio di scossoni estemporanei, però una Juve senza cuore e senza garretti, disinteressata agli eventi.abbandonato alla deriva, laggiù nei gorghi della difesa blucerchiata. Centrocampisti (Rabiot, Locatelli Mckennie) mosci e come rassegnati alla supremazia della Sampdoria, che gioca sfacciata e leggera di testa e di gambe.Meglio la ripresa bianconera, in crescendo fino alla mezz’ora, contro un’avversaria in fase calante (per via delle troppe energie atletiche spese all’inizio) che non riesce più a giocare alta, a pressare e ripartire come aveva fatto nella prima frazione di gara. Arriva anche il gol, segnato da, anzi arriverebbe se, autore dell’assist, non fosse scattato in posizione di fuorigioco, prontamente rilevata dal, Banti. E sanzionata dall’arbitro, troppo tenero con Locatelli e Rabiot che avrebbero meritato il giallo per due entratacce a bulloni spianati.Il pareggio genovese mette le spine di cactus nel lettone die distende una coperta di piume d’oca nel giaciglio di, ancora scottato dall’indiusta sconfitta all’esordio contro l’Atalanta (il gol negato a Caputo dal duo Dionisi-Pairetto. Ricordate?). La Sampdoria ripete il vigoroso match contro la Dea. Centrocampo fitto fitto, squadra corta e ben disposta, se avesse un bomber conclamato, anziché il generoso ma vetusto, la squadra di Giampaolo potrebbe covare ben altri sogni. Sogni che per la Juve, se non si darà una regolata alla svelta, si trasformeranno in incubi. D’accordo le assenze, pesanti (col lungodegente Chiesa, sono in infermeria Szczesny, Pogba Di Maria e Bonucci siede in panca a fare il vice di Allegri).Un paio di lampi da Kostic, esordiente a tempo pieno, il miracolo di Audero al 3’ di recupero della ripresa, gli strozza in gola l’urlo del gol.Vlahovic abbandonato a se stesso per quasi un’ora di gioco, Cuadrado chi l’ha visto?svagati,inconsistente. Meglio i subentrati, De Sciglio per l’incorporeo Alex Sandro, Kean controfigura a colori di Cuadrado, Rovella alter ego di Locatelli e Miretti (che personalità!) per l’ectoplasmatico McKennie. Troppo tardi e troppo poco per ribaltare un match che la Vecchia Signora ha tenuto in pugno per non più di mezz’ora.Timida assai, a tratti virginale, la Juventus del primo tempo. Si accascia docile nei suoi trenta metri e permette alla Sampdoria un comodo giro palla, cambi di campo improvvisi e uno-due in area di rigore allo stretto che una grande squadra non dovrebbe concedere. Madama è in ciabatte e vestaglia, non riesce ad orchestrare uno straccio di manovra, annaspa e inciampa. Locatelli è troppo schiacciato sulla difesa, McKennie vaga preoccupato di arginare ora Sabiri ora Djuricic che sulla trequarti offensiva si scambiano posizione e duettano in punta di bulloni. Rabiot procede a strappi, Cuadrado è quasi assente (sua l’unica palla gol bianconera offerta da un regalo di Augello sparata su Audero), Kostic va a intermittenza sulla fascia mancina e spesso è ignorato dai compagni. Insomma una Juve molle e come rassegnata che attende la manna dal cielo e abbandona Vlahovic là davanti, cercandolo con palloni lunghi che fanno la gioia die Colley, nonché diSei minuti di gioco e Madama arriva ad un pelo dal flop. Taglio illuminante in area di Sabiri per Leris, Bremer etagliati fuori dallo scatto dell’esterno di Giampaolo, tocco sotto col destro e pallone sulla gamba di Perin e da lì contro la traversa. Campanello d’allarme!E poi? Poco e niente. La Sampdoria comanda le operazioni, palleggia comoda a metà campo, affonda sulle fasce, tenta giocate di fino in area. Su un corner battuto dal solito ispiratissimo Sabiri Vlahovic svirgola il pallone e lo manda a scheggiare il palo. Madama fa una fatica bestiale ad uscire in palleggio, gioca sottoritmo e senza slanci. Giampaolo ha disposto la sua Sampdoria in un ampio quadrilatero mobile che presidia il centro del campo grazie al sacrificio podistico di, le illuminazioni di Djuricic e Sabiri, e al largo gli assalti di Leris a destra (bravo nel difficile, banale nelle cose facili) esull’out mancino.e Alex Sandro sono costretti a restare allineati e coperti, Rugani non è neppure la brutta copia di Bonucci e quando esce palla al piede trova Caputo ad intralciarlo. Persino Bremer fatica sul guizzante Caputo. Il lampo di Kostic al 36’ dal fondo offre a Rabiot un morbido pallone, il francese se la cava con un piatto che fa il solletico ad Audero.Ripresa. La Juve alza il baricentro, Locatelli esce dal guscio, Rabiot avanza a supporto, l’ingresso di Miretti per lo stanco McKennie innerva la manovra bianconera. La Sampdoria arretra, perde lucidità, Augello, Vieira e Djuricic crollano vittima dei crampi, Giampaolo mette mano a Murru, Verre, Depaoli e Quagliarella (per Caputo) e confeziona un 4-5-1 da ultima spiaggia.finalmente ingrana la quinta e serva a Rabiot il pallone dell’1-0, ma il centravanti era scattato in fuorigioco e il gol viene annullato. Un destro di Rovella appena oltre la sbarra, una giocata di fino del solito Quagliarella e l’occasione di Kostic chiudono la serata del Ferraris. Nelle sere afose d’agosto si è visto anche di peggio.