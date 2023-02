Luca Anania : 45 anni, il portiere di quel Pescara si è ritirato nel 2014 .

Damiano Zanon : 40 anni, oggi gioca in Serie D con l' Avezzano.

Simone Romagnoli : 33 anni, nel mercato di gennaio è andato al Lecce.

Marco Capuano : 31 anni, gioca nella Ternana in Serie B.

Antonio Balzano : 36 anni, è svincolato . L'ultima esperienza è nel Seregno, in Serie D.

Moussa Konè: 33 anni, oggi gioca nel Qyzyljar Petropavlovsk , nel campionato kazako.

Marco Verratti : 30 anni, dopo aver vinto la Serie B con il Pescara nel 2012 si è trasferito al Paris Saint-Germain . Da lì non si è più mosso, diventando il faro della squadra.

Emmanuel Cascione : 39 anni, si è ritirato nel 2019. Oggi è allenatore : l'ultima esperienza è con la Pistoiese , nel girone D di Serie D.

Marco Sansovini : 42 anni, si è ritirato nel 2020. Anche lui, come Cascione, fa l ' allenatore : è il tecnico dell'Ortona , in Eccellenza abruzzese.

Ciro Immobile: 33 anni, l'attaccante italiano è diventato una bandiera della Lazio . Il 19 febbraio è diventato il sesto marcatore all-time della Serie A, entrando di diritto nella storia del calcio italiano.

Lorenzo Insigne : 31 anni, dopo la promozione con il Pescara del 2012 è tornato al Napoli. Da lì non si è mosso per 10 anni, diventandone bandiera e capitano. Alla scadenza del contratto, la scorsa estate, Insigne si è trasferito in MLS, al Toronto FC.

Carlo Pinsoglio : terminato il suo prestito a Latina nel 2017, Pinsoglio è tornato alla Juventus dove è terzo portiere e uomo spogliatoio.

Gianluca Caprari : all'epoca diciottenne, Caprari oggi gioca nel sorprendente Monza di Galliani e Palladino. In quella stagione giocò 13 partite segnando 3 gol.

: all’epoca diciottenne, Caprari oggi gioca nel sorprendente di Galliani e Palladino. In quella stagione giocò 13 partite segnando 3 gol. Riccardo Maniero: doveva essere lui il titolare di quel Pescara, prima che Immobile gli togliesse il posto. Dopo una carriera in Serie B, oggi Maniero gioca nella Turris, nel girone C di Serie C.

Se ci fosse una pubblicità sulla leggenda del, che lega inesorabilmente due persone, a qualsiasi latitudine si trovino,sarebbero i testimonial perfetti. L’allenatore ceco, con cittadinanza italiana, viene accolto per la terza volta sulla panchina pescarese.-: La prima è laUna squadra spettacolare:, verticalità, sovrapposizioni, tagli dietro la difesa. Il tutto condito da, secondo migliore attacco della storia della Serie B. Grazie a lui,, definito il trio delle meraviglie, hanno compiuto un exploit che li ha portati a giocare per club importanti e diventare. Ma che fine hanno fatto i protagonisti di quella stagione? La formazione tipo di quel Pescara recita così: Anania; Zanon, Romagnoli, Capuano, Balzano; Konè, Verratti, Cascione; Sansovini, Immobile, Insigne. Il modulo, ovviamente, il 4-3-3. Oltre l’11 titolare, di quella rosa facevano parte anche Pinsoglio, Caprari e Maniero:- Il 17 febbraio 2017 ritorna come allenatore dopo cinque anni, al posto dell'esonerato. Esordisce con un netto 5-0 contro il Genoa, il che sancisce la prima vittoria sul campo dopo 24 giornate senza successi. In occasione della sconfitta per 1-3 in casa della Sampdoria, raggiunge quota. Il 24 aprile, a seguito della sconfitta in casa per 1-4 contro la Roma, la squadra retrocede aritmeticamente in Serie B con cinque turni di anticipo.NON C'È DUE SENZA TRE - La sconfitta per 0-1 sul campo dell'è stata fatale ad, costretto a lasciare la panchina abruzzese. Martedì scorso, come racconta Sky, il direttore sportivoè andato a cena a Roma con Zeman il quale gli ha confidato che sarebbe tornato volentieri a Pescara. Su tavolo c'è, ma l’allenatore sarebbe orientato a firmare fino al termine della stagione, con la clausola diL’obiettivo è quello di vincere i playoff di Serie C, per consacrarsi definitivamente Re di Pescara, perché come scrisse Mark Fisher ne Il Milionario, “chi fa ciò che ama è come un re”. Eè follemente innamorato del suo mestiere.