Per forza perché le condizioni pretese dall'Everton in questo preciso momento non potevano essere garantite dalla società bianconera, che ha dovuto fare altre scelte in ordine di priorità: fasce al primo posto, tutto su Federico Chiesa o su uno degli esterni in uscita dal Chelsea magari.Che dal club bianconero si sarebbe aspettato di rientrare dall'investimento fatto appena una stagione fa, accettando l'ipotesi di un prestito anche biennale ma con obbligo di riscatto arrivando ad almeno 25 milioni di euro. Niente da fare.. Se fino ai primi giorni di questa settimana l'attaccante ha atteso sviluppi sul fronte bianconero, all'ennesimo club pronto a puntare su di lui non ha potuto dire di no, d'altronde poter giocare con Neymar o Mbappé è comunque roba per eletti: proprio da Parigi l'affondo diventato sorpasso in poche ore, Kean andrà in prestito con diritto di riscatto, grazie a un Everton più morbido rispetto a quanto fatto con la Juve ritenendo così di tutelare maggiormente il proprio investimento.