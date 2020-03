L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è positivo al coronavirus ed è stato messo in isolamento nel piccolo carcere dello Stato di New York dove è stato trasferito. Condannato fino a 23 anni di prigione per stupro e atti sessuali criminali, secondo la Niagara Gazette Weinstein è recluso nel Walden Correctional Center di Alden, una cittadina fuori Buffalo ed è uno dei due detenuti ad essere risultato positivo al virus.