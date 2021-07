La tragedia che ha visto coinvolto Emiliano Sala, calciatore argentino morto in seguito ad un incidente aereo nel giorno in cui stava per completare il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff, non sembra avere fine, soprattutto per la sua famiglia.



Secondo quanto rivelato da La Nacion in argentina , la sorella del compianto calciatore ha tentato il suicidio ed è ora ricoverata in ospedale a Santa Fè in gravi condizioni. La sorella di Emiliano Sala è in terapia intensiva ed è attaccata ad un respiratore artificiale.