La luce non si vede.. Nell’allenamento congiunto di oggi contro l’A.S. Vis Nova Giussano, vinto grazie ai gol di Sanchez (4), Gagliardini (3), Pinamonti (2), Vecino, Darmian, Akhalaia (2), Bonfanti, l’ex centrocampista del Sassuolo. Il motivo?che verrà valutato nelle prossime ore dall’Inter in vista del derby. Il precedente stop era arrivato contro la Fiorentina, in Coppa Italia, quando avrebbe dovuto giocare dall’inizio ed è stato fermato da un problema al polpaccio (gli esami strumentali avevano poi escluso lesioni).- L’ultima presenza in Serie A di Sensi in stagione risale alla sfida col Benevento di fine gennaio, complessivamente l’ultima è quella contro la Juventus in Coppa Italia (25 minuti).. Non è mai realmente riuscito a trovare continuità dopo il grande inizio di avventura in nerazzurro, con 3 gol e 4 assist nelle prime sette. Due infortuni di fila agli adduttori poi, di nuovo il polpaccio, l’infrazione al piede, un’altra lesione muscolare. 19 partite giocate e 29 saltate l’anno scorso, a cui si sommano quelle di quest’anno: 13 presenze e 19 saltate. Il totale fa. I problemi fisici non gli danno tregua, soprattutto quelli muscolari., ha scritto Sensi a novembre scorso su Instagram. Dopo gli infortuni dell’anno scorso, a ottobre 2020 è stato fuori un mese per problemi muscolari. Il nuovo stop con la Fiorentina, ora questo: non trova continuità Sensi, che è a rischio per il derby di domenica.. Quello per cui l'Inter ha investito oltre 20 milioni di euro, per prelevarlo dal Sassuolo (anche il Milan e la Juve erano in corsa). Il dubbio su di lui non esiste:. Quando è stato in forma ha giocato e segnato pure in Nazionale (2 reti in 6 partite). Ogni volta che entra dà la scossa. Mancini ne parlò così cinque anni fa: “È bravo, tecnico, veloce e con personalità”. Ma il vero Sensi non si vede da tanto, troppo tempo. E la speranza è che l'infortunio non lo tenga a lungo fuori ora.