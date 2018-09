: alle ore 21.15 gli Azzurri cercano una vittoria per ipotecare subito il pass per la semifinale di sabato al Mondiale, altrimenti ci riprovano venerdì contro la Polonia. La finale è in programma domenica sera., figlio d'arte, 30 anni il prossimo 2 ottobre. Lo Zar, schiacciatore con la battuta più potente al mondo (134 km/h) carica il pubblico:: 142 milioni a 645 mila...: come nel 2015, quando fu cacciato dal ritiro insieme ad altri tre compagni di squadra dopo una notte brava e fatto rimpatriare da Rio alla vigilia delle finali di World League; o come nel 2017, quando per un problema di sponsor e scarpe non andò agli Europei.e potrà staccare il pass per la Cina già nei prossimi appuntamenti: il 29 novembre in casa con la Lituania già qualificata e il 2 dicembre in, dove tutti lo portano e lo usano, ma in campo la battaglia non la perdo. Non siamo la Gestapo, ma così non va bene. Ora vediamo il presidente come agirà, magari togliamo la diaria a questi ragazzi e la prendo io... E poi un giorno quando siamo entrati, in ritiro ognuno si isola in camera sua a navigare e mandare messaggi, così muore il gruppo". Un suo ex allenatore Fabioobbligò i giocatori del Manchester United a consegnargli gli smartphone alla vigilia di un big match. Paolominacciò quando allenava il Sunderland:Restando OltreManica, ma cambiando sport,benedice le due settimane di vacanza a Cuba: "Non funzionava niente, finalmente ho ricominciato a guardare in faccia le persone".