Non c'è il Milan nel destino di Matic: c'è l'accordo col suo prossimo club

Al centro delle cronache di mercato già nella scorsa estate, quando si materializzò all’improvviso e contro pronostico la rottura con José Mourinho e con la Roma per questioni ambientali, Nemanja Matic torna protagonista in questa finestra di trasferimenti. Il centrocampista classe ‘88 è infatti prossimo a salutare pure il Rennes dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in Bretagna: 19 presenze tra Ligue 1 ed Europa League, non gioca dal 17 dicembre scorso e nelle scorse settimane ha palesato il suo desiderio di cambiare aria un’altra volta. Nonostante gli accostamenti al Milan ed il tentativo operato negli ultimi giorni dal Besiktas, il calciatore serbo rimarrà in Francia e l’Olympique Lione è vicinissimo alla definizione dell’affare.



BRUTTO FINALE - Matic ha infatti raggiunto un accordo totale col club del patron John Textor e firmerà un contratto fino a giugno 2026, dopo aver sostenuto nella giornata di venerdì le visite mediche di rito. Nelle casse del Rennes, che ha già provveduto all’acquisto del suo sostituto - il classe ‘98 Azor Matusiwa dal Reims - entreranno circa 3 milioni di euro, più o meno la medesima somma investita in agosto per prelevarlo dalla Roma. L’esperienza in rossonero dell’ex giocatore di Chelsea e Manchester United si conclude nel modo peggiore, con la decisione di non presentarsi ripetutamente agli allenamenti del resto della squadra tra fine dicembre e i primi di gennaio, con l’obiettivo di indurre la società ad accelerare la pratica per la sua cessione. Ufficialmente, Matic ha addotto nuovamente motivazioni personali per spiegare la sua voglia di cambiare squadra, evidenziando l’assenza di una scuola internazionale per i propri figli e la necessità di individuare una soluzione che gli permettesse di fargli studiare l’inglese. Nei fatti, si è trattato di un comportamento che lo ha chiaramente messo in cattiva luce agli occhi di compagni, allenatori e dirigenti, che hanno lavorato negli ultimi giorni per trovare una via di uscita che facesse l’interesse di tutti.



NIENTE MILAN - Sarà dunque a Lione la prossima tappa per un calciatore che in carriera ha conquistato tre Premier, una FA Cup e pure un campionato portoghese col Benfica e che proverà ad aiutare una squadra che occupa attualmente la terzultima posizione in classifica e che sta vivendo una delle annate più complicate della sua storia, come dimostra l’avvicendamento di tre diversi allenatori, tra cui anche il nostro Fabio Grosso. L’addio al Rennes significa automaticamente che Matic non avrà modo di affrontare il Milan nel play-off di Europa League del 15-22 febbraio, dopo che il suo nome era stato accostato anche al club rossonero nelle passate settimane. La cessione al Fenerbahce di Krunic e la partenza per la Coppa d’Africa di Bennacer aveva suscitato le riflessioni di Moncada e D’Ottavio circa l’opportunità di intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo, raccogliendo pure le richieste di Stefano Pioli, ma la precoce eliminazione dell’Algeria dal torneo in Costa d’Avorio e l’imminente rientro di Bennacer in Italia ha cambiato i piani. Senza contare che nel progetto di RedBird esiste da sempre priorità di investire su profili di calciatori più futuribili di Matic. Uno dei personaggi che hanno maggiormente movimentato le ultime due finestre di mercato e pronto ad iniziare la sua prossima avventura.