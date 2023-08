Più di 140 minuti senza segnare neppure un gol per il Psg all'inizio di questa stagione in: prima il pareggio interno per 0-0 contro il Lorient nello scorso weekend, poi una partita, quella di stasera sul campo del Tolosa, che non voleva saperne di sbloccarsi., appena reintegrato in rosa dopo l'intrigo dell'estate.Pochi minuti e l'asso francese: check dell'arbitro al Var, conferma del penalty ed, con un boato che, comprensibilmente, è stato tutt'altro che assordante. I campioni in carica però si sono fatti raggiungere sempre dal dischetto all'86esimo, fallo di Hakimi e gol di Aboukhlal:, Brest, Rennes, Monaco e Strasburgo possono andare già a +4.Il Psgdi Luis Enrique, costringendolo ad allenarsi assieme agli esuberi, nel mese di luglio, quando il numero 7 aveva fatto sapere di non voler attivare l'opzione presente nel contratto che avrebbe portato la scadenza al 2025., e in effetti ad oggi il rinnovo non è arrivato, nonostante la cessione del brasiliano Neymar in Arabia, quella di Messi negli Stati Uniti e le varie lettere inviate al giocatore per scongiurarlo di non creare un ingente danno economico al suo club.