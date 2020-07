non gli va tanto giù. Anche perché Luis fa il suo mestiere:direbbe qualcuno. E chiamareil miglior marcatore dell'... Un gol in più di Josip, due in più di Duvan, sette in più di Robin: davanti a tutti c'è lui, Muriel, il 9 che entra dalla panchina, ma che segna più di tutti.L'ex Lecce, Udinese, Sampdoria, Siviglia e Fiorentina è sempre stato 'bello' da vedere, un talento sconfinato, una velocità super abbinata a una tecnica sopraffina,con quei dribbling a puntare l'uomo che tanto ricordano, a piccole dosi, quelli del Fenomeno. A questo, però, è sempre stata abbinata una scarsa propensione al lavoro, una tendenza a mettere su peso e, soprattutto, la pigrizia. Lo raccontava Muriel stesso a la Gazzetta dello Sport tempo fa: "​. Oppure Cuadrado a Lecce se dovevamo uscire, quando bussava alla porta per mezzora e non lo sentivo. Ma il record di pigrizia l’ho stabilito a Granada: a letto dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina"."E' l'allegria fatta persona", racconta Gasperini, "​ci riprendiamo in continuazione ma sempre scherzosamente", con Muriel che va ad abbracciare il suo allenatore dopo che questi gli aveva detto di non calciare. Gol, magie, corsa, sorrisi. E, come dice Muriel "tanta felicità!". Non chiamatelo bomber di riserva, chiamatelo bomber felice.@AngeTaglieri88