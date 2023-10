Jack come la carta dal valore alto, Jack come il connettore che amplifica l'audio (e quindi lui amplifica il talento interno lordo della squadra), Jack come il protagonista della fiaba con il fagiolo magico (gliel'abbiamo paragonato nelle pagelle). A volerla mettere così,E in effetti aver ragione dell'ostico Union di stasera è stato un po' come un viaggio.La prima vittima era stata lo Spezia nella scorsa stagione, e anche in quel caso la sua partita era stata di grande affanno, sempre marcato e sovrastato dai centrali, che per legge naturale lo fanno sembrare più Giacomino di quanto non sia.Che poi, terzo attaccante... cosa sono i numeri ordinali per uno che comunque lo impieghi, qualcosa dal cilindro lo tira fuori?"Se Garcia è l'uomo giusto? Assolutamente, lavoriamo per vincere partite così", aveva detto dopo la vittoria di Verona Jack, che oggi ha aiutato il suo allenatore a mettere definitivamente alle spalle i giorni difficili che hanno seguito il k.o. interno con la Fiorentina.