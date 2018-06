L'Inghilterra arriva ai Mondiali in Russia col 13esimo posto nel ranking Fifa e tante speranze in vista di un torneo che non vince dal 1966. Southgate, inizialmente scelto come ct ad interim al posto dell'esonerato Allardyce, ha meritato la conferma, con il gioco e soprattutto i risultati. Attenzione a considerare la sua Inghilterra "la solita squadra che si scioglie come neve al sole": rispetto al passato ha equilibrio e un attaccante, Kane, che ha dimostrato di saperci fare anche al di là della Manica. Dopo aver vinto, lo scorso anno, sia il Mondiale under 17 sia il Mondiale under 20, la nazionale di Sua Maestà cerca una storica tripletta.



PERCORSO - Otto partite, sei vittorie, due pareggi e zero sconfitte, questo il bilancio dell'Inghilterra che ha dominato il gruppo F, chiuso in vetta con otto punti sulla Slovacchia. Pur senza un portiere titolare (Southgate, dopo aver scaricato Hart, non ha ancora deciso se affidare la maglia numero uno a Pickford o Butland, con Pope che farà comunque il terzo), quella inglese è stata la difesa meno battuta delle qualificazioni europee con solo tre gol subiti (come la Spagna). Le amichevoli hanno confermato la solidità come il successo in Olanda e i pareggi contro Brasile, Germania e Italia.



STELLE - L'unione fa la forza verrebbe da dire, visto che il miglior marcatore delle qualificazioni è Harry Kane con 5 reti, 11 in meno di Lewandowski, 10 di Ronaldo. Fondamentale per gli equilibri il centrocampista del Tottenahm Dier, normalizzatore di gioco, in grado di garantire quantità e qualità. Un uomo su cui puntare? Sterling. Con Guardiola è maturato ed è finalmente diventato decisivo sottoporta, come dimostrano i 23 gol in 46 partite tra campionato e coppe.



GIRONE - Il gruppo G non dovrebbe rappresentare grossi problemi. Il Belgio, la nazionale più temibile per il primo posto, sarà la terza avversaria del girone, dopo gli impegni contro Tunisia e Panama, che sulla carta non rappresentano ostacoli insormontabili.