In una stagione costellata da umiliazioni, questa è forse la peggiore. Le finali erano il nostro habitat naturale, ora ci hanno tolto anche questa certezza. Si possono vincere o perdere, ma non è accettabile non giocarle. La Juventus ha dominato in lungo e in largo senza dare nemmeno il massimo delle sue possibilità. Purtroppo è emersa tutta insieme la pochezza e la modestia della rosa costruita da Fassone e Mirabelli. Dopo 250 milioni spesi ci avevano presentato questa gara come quella del riscatto dopo un anno disastroso. Doveva essere la base su cui poggiare la prossima stagione. La verità invece, è che è stata la pietra tombale su tutto quello che ha rappresentato il progetto cinese, americano o lussemburghese che sia, ovvero una gigantesca farsa.



Parafrasando la coreografia della Sud, siamo andati all-in con un bluff non credibile, e ci è esploso tra le mani. Chiaro che nei prossimi giorni i titoli e le disamine dei menestrelli di corte si concentreranno su Donnarumma. È facile e comodo usare lui come alibi per nascondere tutti gli errori commessi. Nessuno vuole negare che Gigio abbia disputato una stagione sottotono e una finale di Coppa Italia da mani nei capelli, ma è altrettanto chiaro che lui è solamente la punta dell'iceberg di una gestione scellerata. Chi prima e chi dopo, ma tutti, Gattuso compreso, ne hanno pagato le conseguenze. Inevitabile che un ragazzo di 19 anni non ne sia immune, anzi. Magari bastasse cedere lui, fare cassa e dare qualche ritocco alla rosa per sistemare le cose. La cruda verità è che il Milan rimarrà in questo limbo di mediocrità finché non ci sarà un nuovo proprietario e una società all'altezza, solo così sarà possibile riavere il nostro, vero, Milan.