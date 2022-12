L'vola in finale nel segno di, ma dietro al successo della Seleccion c'è di più:. Basti pensare alle perplessità che avevano accompagnato la sua nomina come commissario tecnico ad interim dopo l'esonero di, anche da parte di illustri personaggi del calcio albiceleste: il più illustre,. L'attacco del Pibe a Scaloni nei giorni della nomina era stato duro, durissimo. Con toni e concetti forti che non lasciano dubbi sulla poca considerazione che Maradona aveva per l'attuale ct: "" aveva detto in un'intervista senza filtri a El Clarin. E ancora: "Scaloni dice di essere pronto, ma non l'ho mai visto segnare un gol con l'Argentina. Con tutto il rispetto, eh. Da ragazzi possiamo andare a farci una grigliata. Ma da direttore tecnico e della nazionale, no". Per non farsi mancare nulla, anche un riferimento a due celebri personaggi televisivi argentini: "" (duo comico, ndr).- Resistere alle bordate della leggenda e colonna portante del calcio argentino non era semplice, ma l'Afa (Federazione argentina) ha deciso di dare fiducia a Scaloni confermandolo come ct 'ufficiale' e nel tempo la mossa ha ripagato,. Ora in Qatar si gioca un obiettivo ancor più alto, regalare il terzo trionfo mondiale all'Argentina. E se è arrivato a conquistare questa opportunità,, dimostrandosi non solo un valido selezionatore ma anche un allenatore capace di evolversi nel corso della competizione.- Lo ha fatto cambiando le carte in tavola dopo la sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita, nervi saldi e. E' così che dal 4-4-2 è passato al 4-3-3 per poi affidarsi anche al 3-5-2 a specchio contro l'Olanda e tornare alla difesa a quattro con un centrocampo robusto contro la Croazia. Altro capitolo lo merita la gestione dei singoli, con decisioni anche forti e coraggiose. Le scelte a centrocampo ne sono un esempio, dai tentativi confino al rilancio di, in mezzo Scaloni ha riconosciuto l'esigenza di puntare su interpreti in forma comediventati due dei migliori giocatori di questi Mondiali per rendimento.non è in forma? Non c'è necessità di averlo sempre titolare ma può essere sfruttato anche per pochi minuti per dare la scossa. Ha relegato stabilmente alla panchina, poiché alter ego di un Messi impossibile da togliere. Esemplare, infine, la gestione del centravanti. Ha iniziato con, ma il Toro non è riuscito a inserirsi alla perfezione nei meccanismi e allora Scaloni ha cambiato tutto. Tutto funziona perché ogni minimo dettaglio è curato, nulla è lasciato al caso nella preparazione di ogni singola gara. E' il complimento che anche Leo Messi, dopo il successo sulla Croazia, ha riservato per il suo ct: ". Ti fanno sapere ogni dettaglio di ogni partita e poi quello che dicono succede. Questo è di grande aiuto quando siamo in campo. Non ci perdiamo in alcun momento, in ogni momento sappiamo cosa dobbiamo fare e come si svolgeranno le partite. Sapevamo che la gara sarebbe andata in questo modo ed è per questo che non ci siamo disperati". I successi dell'Argentina portano il marchio di Scaloni che si prende la sua rivincita, ma non parlategli di 'vendetta' su Maradona. Le critiche sono un ricordo,. Al quale ora Lionel vuole regalare un'altra gioia, riportare la Seleccion sul tetto del mondo per dimostrare di non essere stato scelto 'per caso'.@Albri_Fede90