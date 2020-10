Il Corriere dello Sport evidenzia il buono stato di forma dell'attaccante dell'Inter, Alexis Sanchez.



“Anche Sanchez ha cominciato al meglio la stagione: niente gol in maglia nerazzurra (a differenza dei 2 con il Cile), ma un impatto mai banale ogni volta che è sceso in campo. Un motivo in più per credere che, se non sarà titolare contro il Diavolo, lo sarà in Champions, con il Borussia Monchengladbach. Peraltro, l’altro marcatore della “Roja” è stato l’altro interista, Vidal, che non ha tremato dal dischetto. Un’altra buona notizia per Conte, insomma, che in vista del derby con il Milan, potrà contare su una spinta speciale, tutta sudamericana…”