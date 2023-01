La bufera attorno alla figura di Noël Le Graët non accenna a fermarsi. Recentemente sospeso dalla carica di presidente della federcalcio francese, Le Graët finirà a giudizio. L’ufficio del procuratore, nella giornata di oggi, ha annunciato l’apertura di un’indagine per le molestie sessuali a carico del numero 1 della FFF, come richiesto dall’AFP. L’inchiesta è stata avviata dopo il rapporto scritto in base alla testimonianza di Sonia Souid, agente di diversi giocatori del panorama francese ed internazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Monde, le dichiarazioni dell’agente sono state raccolte dall’Ispettorato generale dell’Istruzione, dello sport e della ricerca (IGESR).