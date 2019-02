La Gazzetta dello Sport parla della sfida vinta dall'Inter contro la Sampdoria e spiega come per l'occasione sia stata necessaria tutta la personalità di uomini come Nainggolan e Perisic. Quella contro gli uomini di Giampaolo è stata la vittoria del gruppo, che ha mandato un chiaro messaggio a Icardi.



“​I pezzi grossi, Nainggolan e Perisic su tutti, hanno dispensato personalità. Il messaggio a Icardi è chiaro: siamo disposti a riaccoglierti, ma siamo un gruppo, non un insieme di gregari al tuo servizio. Nelle difficoltà, l’Inter ha reagito, non si è scomposta come contro il Bologna, l’1-1 della Samp è durato poco”.