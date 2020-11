Un patto scudetto, tutti insieme per ripartire dopo il brutto ko con il Real. L'Inter si è unita, compattata e a Reggio Emilia si sono visti i frutti: un 3-0 senza storia nella miglior partita dell'anno. "Ci siamo parlati in settimana" ha detto Lautaro Martinez.



IL PATTO - La Gazzetta dello Sport in edicola oggi svela alcune delle frasi pronunciate nello spogliatoio nerazzurro al termine della gara di Champions: "Noi non siamo quelli di stasera, siamo più forti. E' ora di rialzare la testa, non facciamoci trascinare a fondo dalla negatività. E' il momento di ripartire. Qui se ne esce in un solo modo, uniti. Aiutiamoci". E verso il campionato: "Che si passi o no il turno nel girone di Champions League, abbiamo davanti tutto un campionato da disputare. E dobbiamo dare qualsiasi cosa per vincere, a partire da sabato". Detto, fatto.