C'è chi può già considerarsi in vacanza, c'è chi giocherà libero da pressioni. C'è poi chi scenderà in campo per rifinire i dettagli in vista degli impegni europei., in un inizio d'agosto decisamente inusuale.Partiamo, ovviamente, dal discorso salvezza, l'unico verdetto pesante ancora incerto. Fari puntati su Marassi e sul Via del Mare: al Genoa basta vincere o, in caso di pareggio/sconfitta, la contemporanea mancata vittoria del Lecce.. Proprio i gialloblù inseguono un obiettivo importante, l'ottavo posto. Gli uomini di Juric, al momento, occupano la nona posizione con 49 punti, a -2 dal Sassuolo.Ma non è tutto. Occhi puntati anche sulla sfida per il secondo posto:. Il quarto posto, inoltre, resta uno spauracchio: nel clamoroso scenario in cui la Roma vincesse l'Europa League e il Napoli sollevasse la Champions League, la quarta piazza non basterebbe per qualificarsi in Champions League.Spazio, poi, ai vari record. Proprio: agli uomini di Gasperini bastano due reti per toccare la tripla cifra. Pronto a festeggiare è anche, a un passo dalla Scarpa d'oro: Lewandowski (34 gol stagionali) è definitivamente superato, Ronaldo è a -4 e di fatto tagliato fuori.. Il Pipita è a 36, Immobile insegue a 35. Sfida a colpi di gol anche a Milano., ospite dell'Atalanta, cerca il record di gol in trasferta in Serie A: il belga è a quota 15, Immobile e Ibra sono a 16.