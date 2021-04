, facilmente derubricata a visita programmata, di questi tempi assume un significato completamente diverso:, anzi: caso Suarez, Super League, crisi tecnica e chi più ne ha più ne metta.. Poi bisognerà capire anche tempi e modi, oltre che gli eredi. Intanto ci sono degli obiettivi che non possono essere falliti: la qualificazione in Champions, i 100 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. Anche la scelta del nuovo allenatore se poi vincesse, come sembra, la convinzione di ritenere bocciato l'esperimento Andrea Pirlo: una decisione che può attendere ma non troppo, forse non il compimento dell'eventuale ribaltone, sempre che il posto in Champions poi venga conquistato.Nelle sue mani il mandato per sistemare il bilancio entro il 30 giugno, anche tutta la programmazione di mercato per la prossima stagione. Poi tutto può sempre cambiare rapidamente, anche da un giorno all'altro.A livello mediatico negli ultimi due giorni è tornato a farsi spazio l'effetto “scarica barile” nel caso Suarez da parte di Agnelli, come se la responsabilità fosse stata davvero solo di Paratici: ma il verbale è del 26 gennaio, la condivisione dei contenuti all'interno della stessa Juventus dovrebbe essere stata chiara da tempo. Certo, gli schizzi di fango continuano ad arrivare. ESale e scende il nome di Igli, si fa spazio quello di Cristiano, rimbalza la voce legata a Davidfresco di diploma, in una fase che vede l'amarcord regnare si consolida pure la suggestione di Beppe, strada facendo ha ricevuto una promozione interna e gode della stima di tutti anche per la sua capacità di evitare la luce dei riflettori: se pure dovesse arrivare il ribaltone che da più parti si dà per vicino,