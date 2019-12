Il Napoli è molto attento sul mercato. Specialmente per quanto riguarda la programmazione del prossimo anno. Il primo nome è quello di Amrabat, prossimo a vestire la maglia azzurra.



Ma non è il solo, perché da Verona è pronto per arrivare Amir Kadri Rrahmani, difensore ex Dinamo Zagabria classe ‘94. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista de’ La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe chiudendo con il Verona. Ultimi dettagli da limare, ma presto si concretizzerà l’accordo per 15 milioni di euro che finiranno nelle casse del Verona.