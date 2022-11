Quest’oggi durante il programma radiofonico 1Football Club, in diretta su 1 Station Radio, l’avvocato ed esperto di diritto sportivo Domenico La Marca ha avuto modo di parlare del mercato della Fiorentina, con particolare riferimento a due giocatori che in questo momento stanno giocando i Mondiali con il Marocco: stiamo parlando di Sofyan Amrabat e Abdehamid Sabiri della Sampdoria, nei giorni scorsi accostato al club di Rocco Commisso. Questo un breve estratto delle sue parole:



“Amrabat è sicuramente uno dei giocatori che maggiormente si sta mettendo in mostra in questa prima parte di mondiale, è uno dei leader di questo Marocco che ad oggi è la vera rivelazione della rassegna iridata. Il giocatore della Fiorentina è il vero ago della bilancia del Marocco che grazie alla sua presenza in mediana ha trovato un incredibile equilibrio. Comunque andrà il mondiale, questo Amrabat sarà un nuovo rinforzo per una Fiorentina che vuole risalire in classifica. Rimanendo in casa Marocco, un altro giocatore che sta facendo benissimo è Sabiri, la Fiorentina farebbe una grande operazione riuscendo ad acquistare il calciatore a gennaio, con Italiano l’ex Ascoli potrebbe davvero completarsi. Ha caratteristiche uniche nel suo genere, la sua incredibile capacità balistica lo rende un potenziale centrocampista che può arrivare tranquillamente in doppia cifra".