La Premier irrompe nella battaglia tra Juve e Sassuolo per Manuel Locatelli. Da tempo iscritto alla corsa c'è l'Arsenal, interesse respinto sempre al mittente dal giocatore. Ma ora spunta il Liverpool, pronto ad accontentare le richieste del club neroverde con un fascino anche diverso per lo stesso giocatore. Insomma, la Juve non ha più tempo da perdere.