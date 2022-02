C'è Gleison Bremer in cima alla lista dei giocatori del Toro che piacciono alle grandi: l'Inter è in pole, il Milan ci pensa, la Juve ci prova. Ma i bianconeri hanno messo sotto stretta osservazione anche un altro granata: è Wilfried Singo, esterno ivoriano che piace tanto per quanto sia ancora ritenuto non pronto sotto alcuni punti di vista. Scout al lavoro da più di un anno, contatti avviati, nei prossimi mesi se ne riparlerà.