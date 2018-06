La Lazio si muove sul mercato, cerca di rinforzare la rosa, con un occhio di riguardo verso due cessioni illustri. Quella di Felipe Anderson è sul tavolo da tempo, per quanto riguarda Milinkovic il giocatore non è in vendita, partirebbe solo in caso di maxi-offerta. Per ora solo il Real Madrid di Perez sembrerebbe in grado di garantire i 150 milioni di euro richiesti. La Lazio investirà una parte della somma sul mercato, ma, secondo quanto riporta Leggo, Lotito ha intenzione di sbloccare anche una situazione antica come la sua presidenza.



FISCO E LOTITO - Il presidente Lotito potrebbe decidere di utilizzare parte del cash ottenuto dalla cessione di Milinkovic per estinguere il debito con il Fisco rateizzato nel 2005 dalla società. Nel 2004 Lotito ottenne la dilatazione del debito in 23 anni: 143,24 milioni da riconsegnare al Fisco con 23 rate da 5,65 milioni l’una. Mancherebbero 10 anni di pagamenti, quindi poco più di 56 milioni che Lotito potrebbe pagare in un’unica soluzione con i soldi della cessione di Milinkovic. Non solo, in questo modo la Lazio potrebbe estinguere l’ipoteca che grava sul centro sportivo di Formello. Gli obiettivi di mercato non mancano, ma l'idea di togliersi questo grosso sassolino dalla scarpa ingolosisce e non poco Lotito...