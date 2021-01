Brutte notizie per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che nel giorno della Coppa Italia perde due dei suoi giocatori. Il difensore Mattia Caldara si è fermato infatti nel corso dell'ultima rifinitura per colpa del fastidio al solito ginocchio operato, e adesso si è fermato anche il centrocampista Matteo Pessina.



FLESSORE- L'ex Verona infatti, titolare ieri e negli ultimi undici impegni consecutivi della Dea, è uscito al 45′ non per motivazioni tecnico-tattiche ma, stando a quanto riportato da L’Eco di Bergamo, per un problema al flessore. Oggi lo staff medico valuterà le condizioni dei due calciatori in vista della gara contro il Genoa, domenica alle 18 al Gewiss Stadium.